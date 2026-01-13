Harga Wrapped Pulse Hari Ini

Harga live Wrapped Pulse (WPLS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPLS ke USD saat ini adalah $ 0 per WPLS.

Wrapped Pulse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,348,073, dengan suplai yang beredar 8.59T WPLS. Selama 24 jam terakhir, WPLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WPLS bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan +6.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Pulse (WPLS)

Kapitalisasi Pasar $ 139.35M$ 139.35M $ 139.35M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.35M$ 139.35M $ 139.35M Suplai Peredaran 8.59T 8.59T 8.59T Total Suplai 8,591,517,438,894.818 8,591,517,438,894.818 8,591,517,438,894.818

