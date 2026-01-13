Harga Wrapped TAO Hari Ini

Harga live Wrapped TAO (WTAO) hari ini adalah $ 280.22, dengan perubahan 3.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WTAO ke USD saat ini adalah $ 280.22 per WTAO.

Wrapped TAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,481,007, dengan suplai yang beredar 108.77K WTAO. Selama 24 jam terakhir, WTAO diperdagangkan antara $ 278.09 (low) dan $ 289.76 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 776.39, sementara all-time low aset ini adalah $ 21.68.

Dalam kinerja jangka pendek, WTAO bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan +2.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped TAO (WTAO)

Kapitalisasi Pasar $ 30.48M$ 30.48M $ 30.48M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.48M$ 30.48M $ 30.48M Suplai Peredaran 108.77K 108.77K 108.77K Total Suplai 108,774.495828801 108,774.495828801 108,774.495828801

