Harga x402jobs Hari Ini

Harga live x402jobs (JOBS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 12.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOBS ke USD saat ini adalah $ 0 per JOBS.

x402jobs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 643,611, dengan suplai yang beredar 1000.00M JOBS. Selama 24 jam terakhir, JOBS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00372834, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JOBS bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -46.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar x402jobs (JOBS)

Kapitalisasi Pasar $ 643.61K$ 643.61K $ 643.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 643.61K$ 643.61K $ 643.61K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,995,894.877893 999,995,894.877893 999,995,894.877893

Kapitalisasi Pasar x402jobs saat ini adalah $ 643.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOBS adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999995894.877893. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 643.61K.