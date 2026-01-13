Harga Xach Hari Ini

Harga live Xach (XACH) hari ini adalah $ 0.00001622, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XACH ke USD saat ini adalah $ 0.00001622 per XACH.

Xach saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,215.13, dengan suplai yang beredar 1.00B XACH. Selama 24 jam terakhir, XACH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00094716, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001535.

Dalam kinerja jangka pendek, XACH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xach (XACH)

Kapitalisasi Pasar $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Xach saat ini adalah $ 16.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XACH adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.22K.