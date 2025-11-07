Harga XDEFI (XDEFI)
Harga aktual XDEFI (XDEFI) adalah $0.00478133. Selama 24 jam terakhir, XDEFI diperdagangkan antara low $ 0.00476931 dan high $ 0.00478916, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXDEFI adalah $ 2.37, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00153848.
Dalam hal kinerja jangka pendek, XDEFI telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -10.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar XDEFI saat ini adalah $ 621.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XDEFI adalah 130.07M, dan total suplainya sebesar 240000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.15M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ -0.0013036143.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ -0.0016104117.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ -0.004910639896542769.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.04%
|30 Days
|$ -0.0013036143
|-27.26%
|60 Hari
|$ -0.0016104117
|-33.68%
|90 Hari
|$ -0.004910639896542769
|-50.66%
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis.
If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate.
Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024.
If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL.
Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage.
XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains.
Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet!
One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash.
A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs.
Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet.
XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information.
You are always in full control of your funds and data.
