BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live XDEFI hari ini adalah 0.00478133 USD. Lacak informasi harga aktual XDEFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XDEFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XDEFI hari ini adalah 0.00478133 USD. Lacak informasi harga aktual XDEFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XDEFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XDEFI

Info Harga XDEFI

Penjelasan XDEFI

Situs Web Resmi XDEFI

Tokenomi XDEFI

Prakiraan Harga XDEFI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XDEFI

Harga XDEFI (XDEFI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 XDEFI ke USD:

$0.00478133
$0.00478133$0.00478133
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live XDEFI (XDEFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:16:07 (UTC+8)

Informasi Harga XDEFI (XDEFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00476931
$ 0.00476931$ 0.00476931
Low 24 Jam
$ 0.00478916
$ 0.00478916$ 0.00478916
High 24 Jam

$ 0.00476931
$ 0.00476931$ 0.00476931

$ 0.00478916
$ 0.00478916$ 0.00478916

$ 2.37
$ 2.37$ 2.37

$ 0.00153848
$ 0.00153848$ 0.00153848

--

+0.04%

-10.27%

-10.27%

Harga aktual XDEFI (XDEFI) adalah $0.00478133. Selama 24 jam terakhir, XDEFI diperdagangkan antara low $ 0.00476931 dan high $ 0.00478916, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXDEFI adalah $ 2.37, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00153848.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XDEFI telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -10.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XDEFI (XDEFI)

$ 621.91K
$ 621.91K$ 621.91K

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

130.07M
130.07M 130.07M

240,000,000.0
240,000,000.0 240,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XDEFI saat ini adalah $ 621.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XDEFI adalah 130.07M, dan total suplainya sebesar 240000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.15M.

Riwayat Harga XDEFI (XDEFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ -0.0013036143.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ -0.0016104117.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga XDEFI ke USD adalah $ -0.004910639896542769.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.04%
30 Days$ -0.0013036143-27.26%
60 Hari$ -0.0016104117-33.68%
90 Hari$ -0.004910639896542769-50.66%

Apa yang dimaksud dengan XDEFI (XDEFI)

In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis.

If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate.

Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024.

If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL.

Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage.

XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains.

Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet!

One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash.

A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs.

Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet.

XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information.

You are always in full control of your funds and data.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya XDEFI (XDEFI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga XDEFI (USD)

Berapa nilai XDEFI (XDEFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XDEFI (XDEFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XDEFI.

Cek prediksi harga XDEFI sekarang!

XDEFI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi XDEFI (XDEFI)

Memahami tokenomi XDEFI (XDEFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XDEFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang XDEFI (XDEFI)

Berapa nilai XDEFI (XDEFI) hari ini?
Harga live XDEFI dalam USD adalah 0.00478133 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XDEFI ke USD saat ini?
Harga XDEFI ke USD saat ini adalah $ 0.00478133. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XDEFI?
Kapitalisasi pasar XDEFI adalah $ 621.91K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XDEFI?
Suplai beredar XDEFI adalah 130.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XDEFI?
XDEFI mencapai harga ATH sebesar 2.37 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XDEFI?
XDEFI mencapai harga ATL 0.00153848 USD.
Berapa volume perdagangan XDEFI?
Volume perdagangan 24 jam live XDEFI adalah -- USD.
Akankah harga XDEFI naik lebih tinggi tahun ini?
XDEFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XDEFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:16:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XDEFI (XDEFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,100.00
$100,100.00$100,100.00

-1.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,253.92
$3,253.92$3,253.92

-1.39%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0320
$1.0320$1.0320

+20.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.16
$152.16$152.16

-2.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,100.00
$100,100.00$100,100.00

-1.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,253.92
$3,253.92$3,253.92

-1.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.16
$152.16$152.16

-2.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1697
$2.1697$2.1697

-2.89%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$941.75
$941.75$941.75

+0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014566
$0.00014566$0.00014566

+2,813.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.271
$4.271$4.271

+327.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007658
$0.007658$0.007658

+258.85%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003562
$0.00003562$0.00003562

+230.73%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.7800
$15.7800$15.7800

+158.26%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002787
$0.0000002787$0.0000002787

+85.80%