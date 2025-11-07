Harga Yachts Coin (YTC)
Harga live Yachts Coin (YTC) hari ini adalah $ 0.00007258, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YTC ke USD saat ini adalah $ 0.00007258 per YTC.
Yachts Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,128, dengan suplai yang beredar 999.91M YTC. Selama 24 jam terakhir, YTC diperdagangkan antara $ 0.00007084 (low) dan $ 0.0000744 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01146773, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006438.
Dalam kinerja jangka pendek, YTC bergerak +1.01% dalam satu jam terakhir dan -15.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Yachts Coin saat ini adalah $ 72.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YTC adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999905365.837744. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.13K.
+1.01%
-0.32%
-15.83%
-15.83%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Yachts Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Yachts Coin ke USD adalah $ -0.0000296802.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Yachts Coin ke USD adalah $ -0.0000597546.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Yachts Coin ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.32%
|30 Days
|$ -0.0000296802
|-40.89%
|60 Hari
|$ -0.0000597546
|-82.32%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Yachts Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Yachtscoin (YTC) Project Overview
Launched in December 2024 by a boutique yacht brokerage company with 20 years of experience in the luxury yacht market, Yachtscoin (YTC) is a cryptocurrency designed to bridge the gap between the maritime industry and blockchain technology. The project focuses on facilitating seamless transactions within the yachting ecosystem, offering an efficient, secure, and transparent payment method for high-value maritime services and luxury yacht acquisitions.
Yachtscoin aims to address the specific needs of yacht owners, brokers, manufacturers, and service providers by streamlining payments for yacht purchases, charters, maintenance, and exclusive maritime experiences. Traditional payment methods in this industry often involve complex processes, high fees, and delays. YTC offers a blockchain-based alternative that ensures fast, low-cost, and borderless transactions, enhancing efficiency and security for all parties involved.
The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functionality to automate contractual agreements in yacht sales and charters. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risk, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC improves transactional transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their dealings.
Yachtscoin also aims to become a versatile tool for luxury lifestyle investments by enabling payments for related services such as marina fees, crew management, fuel provisioning, and yacht maintenance. The project is designed to support partnerships with yacht manufacturers, marinas, and service providers, further integrating YTC into the broader maritime economy.
The project’s website features information on the world’s top 10 largest yachts, reflecting Yachtscoin’s commitment to aligning with the luxury maritime sector. This content is intended to engage enthusiasts and investors interested in combining the world of luxury yachts with innovative blockchain solutions.
Yachtscoin is developed with scalability and security in mind to support the growing demand for digital transactions in high-value industries. It is built to integrate with existing payment infrastructures and offers straightforward wallet solutions for seamless adoption by individuals and businesses in the yachting market.
Future developments for Yachtscoin include expanding partnerships with global yacht dealers, integrating with NFT marketplaces for yacht-related digital assets, and developing exclusive membership programs offering premium yachting experiences.
Yachtscoin’s mission is to simplify and modernize financial operations within the luxury yachting industry by providing a secure, efficient, and user-friendly cryptocurrency tailored to the sector’s unique needs.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
