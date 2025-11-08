Harga Young Boys Fan Token Hari Ini

Harga live Young Boys Fan Token (YBO) hari ini adalah $ 0.02937837, dengan perubahan 0.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YBO ke USD saat ini adalah $ 0.02937837 per YBO.

Young Boys Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,145, dengan suplai yang beredar 1.20M YBO. Selama 24 jam terakhir, YBO diperdagangkan antara $ 0.02920634 (low) dan $ 0.03060065 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.44, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02752565.

Dalam kinerja jangka pendek, YBO bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -8.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Young Boys Fan Token (YBO)

Kapitalisasi Pasar $ 35.15K$ 35.15K $ 35.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 146.73K$ 146.73K $ 146.73K Suplai Peredaran 1.20M 1.20M 1.20M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Young Boys Fan Token saat ini adalah $ 35.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YBO adalah 1.20M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 146.73K.