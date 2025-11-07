Harga ZAPCAT Hari Ini

Harga live ZAPCAT (ZAPCAT) hari ini adalah $ 0.00016764, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZAPCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00016764 per ZAPCAT.

ZAPCAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 167,582, dengan suplai yang beredar 999.66M ZAPCAT. Selama 24 jam terakhir, ZAPCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00098096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009944.

Dalam kinerja jangka pendek, ZAPCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZAPCAT (ZAPCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 167.58K$ 167.58K $ 167.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 167.58K$ 167.58K $ 167.58K Suplai Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Total Suplai 999,664,161.2880784 999,664,161.2880784 999,664,161.2880784

Kapitalisasi Pasar ZAPCAT saat ini adalah $ 167.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZAPCAT adalah 999.66M, dan total suplainya sebesar 999664161.2880784. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 167.58K.