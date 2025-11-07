BursaDEX+
Harga live ZARO Coin hari ini adalah 0.00086254 USD. Lacak informasi harga aktual ZARO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZARO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZARO

Info Harga ZARO

Penjelasan ZARO

Whitepaper ZARO

Situs Web Resmi ZARO

Tokenomi ZARO

Prakiraan Harga ZARO

Logo ZARO Coin

Harga ZARO Coin (ZARO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZARO ke USD:

$0.00084066
$0.00084066
-3.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ZARO Coin (ZARO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:26 (UTC+8)

Informasi Harga ZARO Coin (ZARO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00083785
$ 0.00083785
Low 24 Jam
$ 0.00089496
$ 0.00089496
High 24 Jam

$ 0.00083785
$ 0.00083785

$ 0.00089496
$ 0.00089496

$ 0.00162395
$ 0.00162395

$ 0.00025487
$ 0.00025487

-0.13%

-1.05%

-12.61%

-12.61%

Harga aktual ZARO Coin (ZARO) adalah $0.00086254. Selama 24 jam terakhir, ZARO diperdagangkan antara low $ 0.00083785 dan high $ 0.00089496, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZARO adalah $ 0.00162395, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00025487.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZARO telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, -1.05% selama 24 jam, dan -12.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZARO Coin (ZARO)

$ 608.57K
$ 608.57K

--
--

$ 863.38K
$ 863.38K

704.87M
704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZARO Coin saat ini adalah $ 608.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZARO adalah 704.87M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 863.38K.

Riwayat Harga ZARO Coin (ZARO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ZARO Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ZARO Coin ke USD adalah $ -0.0002691249.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ZARO Coin ke USD adalah $ -0.0001882205.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ZARO Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.05%
30 Days$ -0.0002691249-31.20%
60 Hari$ -0.0001882205-21.82%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ZARO Coin (ZARO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ZARO Coin (USD)

Berapa nilai ZARO Coin (ZARO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZARO Coin (ZARO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZARO Coin.

Cek prediksi harga ZARO Coin sekarang!

ZARO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ZARO Coin (ZARO)

Memahami tokenomi ZARO Coin (ZARO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZARO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ZARO Coin (ZARO)

Berapa nilai ZARO Coin (ZARO) hari ini?
Harga live ZARO dalam USD adalah 0.00086254 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZARO ke USD saat ini?
Harga ZARO ke USD saat ini adalah $ 0.00086254. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZARO Coin?
Kapitalisasi pasar ZARO adalah $ 608.57K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZARO?
Suplai beredar ZARO adalah 704.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZARO?
ZARO mencapai harga ATH sebesar 0.00162395 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZARO?
ZARO mencapai harga ATL 0.00025487 USD.
Berapa volume perdagangan ZARO?
Volume perdagangan 24 jam live ZARO adalah -- USD.
Akankah harga ZARO naik lebih tinggi tahun ini?
ZARO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZARO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,896.56

$3,209.12

$1.0480

$151.82

$1.0003

$99,896.56

$3,209.12

$151.82

$2.1660

$933.73

