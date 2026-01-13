Berapa nilai Zero Connector saat ini?

Zero Connector saat ini diperdagangkan seharga Rp1.30501222223400000, dengan pergerakan harga sebesar -7.77% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan ZEROC hari ini, naik atau turun?

ZEROC telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Applications.

Seberapa populer Zero Connector hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual ZEROC.

Apa yang membuat Zero Connector berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Applications dan dibangun di atas jaringan --, ZEROC menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah ZEROC yang beredar di pasar?

Terdapat 964999628.488362 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Zero Connector sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp9.5037102318900000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.14698208223200000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.