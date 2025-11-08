Harga Zeuz Hari Ini

Harga live Zeuz (ZEUZ) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEUZ ke USD saat ini adalah -- per ZEUZ.

Zeuz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,966.01, dengan suplai yang beredar 1.00B ZEUZ. Selama 24 jam terakhir, ZEUZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00512081, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEUZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zeuz (ZEUZ)

Kapitalisasi Pasar $ 19.97K$ 19.97K $ 19.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.97K$ 19.97K $ 19.97K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zeuz saat ini adalah $ 19.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEUZ adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.97K.