Harga Zintech Hari Ini

Harga live Zintech (ZINTECH) hari ini adalah $ 0.00001416, dengan perubahan 0.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZINTECH ke USD saat ini adalah $ 0.00001416 per ZINTECH.

Zintech saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,571.05, dengan suplai yang beredar 958.13M ZINTECH. Selama 24 jam terakhir, ZINTECH diperdagangkan antara $ 0.00001305 (low) dan $ 0.00001484 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00015167, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001305.

Dalam kinerja jangka pendek, ZINTECH bergerak +4.96% dalam satu jam terakhir dan -59.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zintech (ZINTECH)

Kapitalisasi Pasar $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K Suplai Peredaran 958.13M 958.13M 958.13M Total Suplai 958,132,153.818483 958,132,153.818483 958,132,153.818483

