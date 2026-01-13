Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Zippy Staked SOL?

Zippy Staked SOL beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari ZIPPYSOL?

Token ini dihargai sebesar Rp2728073.83269015000, mencatat pergerakan harga sebesar -2.29% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Zippy Staked SOL?

Zippy Staked SOL termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan ZIPPYSOL dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Zippy Staked SOL?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp201806359.47742480000, menempatkan aset ini di peringkat #10965. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai ZIPPYSOL yang beredar saat ini?

Terdapat 73.972188549 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Zippy Staked SOL hari ini?

Dalam satu hari terakhir, ZIPPYSOL mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Zippy Staked SOL berfluktuasi antara Rp2706001.2199990000 dan Rp2820071.13444105000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.