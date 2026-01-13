Harga zk402 Hari Ini

Harga live zk402 (ZK402) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZK402 ke USD saat ini adalah $ 0 per ZK402.

zk402 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,603.18, dengan suplai yang beredar 998.83M ZK402. Selama 24 jam terakhir, ZK402 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZK402 bergerak +1.10% dalam satu jam terakhir dan -26.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar zk402 (ZK402)

Kapitalisasi Pasar $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K Suplai Peredaran 998.83M 998.83M 998.83M Total Suplai 998,830,879.636818 998,830,879.636818 998,830,879.636818

