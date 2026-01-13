BursaDEX+
Harga live zk402 hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ZK402 adalah 6,603.18 USD. Lacak informasi harga aktual ZK402 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo zk402

Harga zk402 (ZK402)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZK402 ke USD:

--
----
-3.40%1D
USD
Grafik Harga Live zk402 (ZK402)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:26:07 (UTC+8)

Harga zk402 Hari Ini

Harga live zk402 (ZK402) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZK402 ke USD saat ini adalah $ 0 per ZK402.

zk402 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,603.18, dengan suplai yang beredar 998.83M ZK402. Selama 24 jam terakhir, ZK402 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZK402 bergerak +1.10% dalam satu jam terakhir dan -26.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar zk402 (ZK402)

$ 6.60K
$ 6.60K$ 6.60K

--
----

$ 6.60K
$ 6.60K$ 6.60K

998.83M
998.83M 998.83M

998,830,879.636818
998,830,879.636818 998,830,879.636818

Kapitalisasi Pasar zk402 saat ini adalah $ 6.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZK402 adalah 998.83M, dan total suplainya sebesar 998830879.636818. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.60K.

Riwayat Harga zk402 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

-2.62%

-26.33%

-26.33%

Riwayat Harga zk402 (ZK402) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga zk402 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga zk402 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga zk402 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga zk402 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.62%
30 Days$ 0+28.21%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk zk402

Prediksi Harga zk402 (ZK402) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZK402 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga zk402 (ZK402) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga zk402 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga zk402 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ZK402 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga zk402.

Sumber Daya zk402 (ZK402)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang zk402

Apakah zk402 sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp0.11240429906250000, dengan pergerakan harga sebesar -2.62% selama 24 jam terakhir.

Apakah ZK402 menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem.

Seberapa likuid pasar zk402?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai ZK402?

Dengan jumlah token 998830879.636818, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan zk402 dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp1.48990465968750000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp0.07431828468750000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif zk402 diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang zk402.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang zk402

Perkembangan Industri Penting zk402 (ZK402)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi zk402 Selengkapnya

