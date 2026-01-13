Berapa harga saat ini dari zkLink?

zkLink diperdagangkan pada Rp50.93085654921600000, mengalami pergerakan harga sebesar -1.02% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari zkLink adalah Rp12646.690481136600000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp50.51135223300600000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan ZKL hari ini?

Market capitalization berada pada Rp22528257853.747800000, menempatkan aset ini di peringkat #3469 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar zkLink?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan ZKL.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 443607143.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa zkLink termasuk?

zkLink merupakan bagian dari klasifikasi Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Layer 3 (L3),zkLink Nova Ecosystem,OKX Ventures Portfolio,CoinList Launchpad, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai ZKL?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan ZKL memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.