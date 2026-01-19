Berapa harga live zKML?

zKML diperdagangkan pada Rp1083.71718771400000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -9.80% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini ZKML?

Volatilitas harga ZKML dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk zKML?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1083.71718771400000 (rendah) dan Rp1209.514240554850000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan ZKML?

Dalam 24 jam terakhir, ZKML mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp13958.368645267450000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp655.67492670903300000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk zKML?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan ZKML dengan token Smart Contract Platform,Privacy Coins,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK) lainnya?

Dalam kategori Smart Contract Platform,Privacy Coins,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK), ZKML menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.