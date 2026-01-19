BursaDEX+
Harga live zKML hari ini adalah 0.06412 USD. Kapitalisasi pasar ZKML adalah 6,190,193 USD. Lacak informasi harga aktual ZKML ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ZKML

Info Harga ZKML

Penjelasan ZKML

Whitepaper ZKML

Situs Web Resmi ZKML

Tokenomi ZKML

Prakiraan Harga ZKML

Logo zKML

Harga zKML (ZKML)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZKML ke USD:

$0.06412
$0.06412
-9.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live zKML (ZKML)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:31:20 (UTC+8)

Harga zKML Hari Ini

Harga live zKML (ZKML) hari ini adalah $ 0.06412, dengan perubahan 9.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZKML ke USD saat ini adalah $ 0.06412 per ZKML.

zKML saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,190,193, dengan suplai yang beredar 96.43M ZKML. Selama 24 jam terakhir, ZKML diperdagangkan antara $ 0.06412 (low) dan $ 0.071563 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.825871, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03879414.

Dalam kinerja jangka pendek, ZKML bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan -0.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar zKML (ZKML)

$ 6.19M
$ 6.19M

--
--

$ 6.42M
$ 6.42M

96.43M
96.43M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar zKML saat ini adalah $ 6.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZKML adalah 96.43M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.42M.

Riwayat Harga zKML USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06412
$ 0.06412
Low 24 Jam
$ 0.071563
$ 0.071563
High 24 Jam

$ 0.06412
$ 0.06412

$ 0.071563
$ 0.071563

$ 0.825871
$ 0.825871

$ 0.03879414
$ 0.03879414

-0.65%

-9.80%

-0.95%

-0.95%

Riwayat Harga zKML (ZKML) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga zKML ke USD adalah $ -0.00696727077242895.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga zKML ke USD adalah $ +0.0185775196.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga zKML ke USD adalah $ -0.0116922691.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga zKML ke USD adalah $ -0.07474391231286074.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00696727077242895-9.80%
30 Days$ +0.0185775196+28.97%
60 Hari$ -0.0116922691-18.23%
90 Hari$ -0.07474391231286074-53.82%

Prediksi Harga untuk zKML

Prediksi Harga zKML (ZKML) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZKML pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga zKML (ZKML) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga zKML berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga zKML yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ZKML pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga zKML.

Sumber Daya zKML (ZKML)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang zKML

Berapa harga live zKML?

zKML diperdagangkan pada Rp1083.71718771400000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -9.80% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini ZKML?

Volatilitas harga ZKML dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk zKML?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1083.71718771400000 (rendah) dan Rp1209.514240554850000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan ZKML?

Dalam 24 jam terakhir, ZKML mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp13958.368645267450000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp655.67492670903300000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk zKML?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan ZKML dengan token Smart Contract Platform,Privacy Coins,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK) lainnya?

Dalam kategori Smart Contract Platform,Privacy Coins,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK), ZKML menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang zKML

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:31:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting zKML (ZKML)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

$0.00000

$0.005048

$0.910

$71.15

$11.46

$0.005048

$0.910

$0.00000000000041

$0.20077

$0.0000000002623

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.