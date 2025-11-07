BursaDEX+
Harga live Zus hari ini adalah 0.00383625 USD. Lacak informasi harga aktual ZCN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZCN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Zus (ZCN)

Harga Live 1 ZCN ke USD:

$0.0038357
-1.60%1D
-1.60%1D
Grafik Harga Live Zus (ZCN)
Informasi Harga Zus (ZCN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+3.46%

-1.67%

-25.25%

-25.25%

Harga aktual Zus (ZCN) adalah $0.00383625. Selama 24 jam terakhir, ZCN diperdagangkan antara low $ 0.00370762 dan high $ 0.00579998, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZCN adalah $ 5.16, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZCN telah berubah sebesar +3.46% selama 1 jam terakhir, -1.67% selama 24 jam, dan -25.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zus (ZCN)

Kapitalisasi Pasar Zus saat ini adalah $ 185.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZCN adalah 48.40M, dan total suplainya sebesar 400000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.53M.

Riwayat Harga Zus (ZCN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zus ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zus ke USD adalah $ -0.0012886155.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zus ke USD adalah $ -0.0019141226.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zus ke USD adalah $ -0.006355947831097977.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.67%
30 Days$ -0.0012886155-33.59%
60 Hari$ -0.0019141226-49.89%
90 Hari$ -0.006355947831097977-62.36%

Apa yang dimaksud dengan Zus (ZCN)

Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Zus (ZCN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Zus (USD)

Berapa nilai Zus (ZCN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zus (ZCN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zus.

Cek prediksi harga Zus sekarang!

ZCN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Zus (ZCN)

Memahami tokenomi Zus (ZCN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZCN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Zus (ZCN)

Berapa nilai Zus (ZCN) hari ini?
Harga live ZCN dalam USD adalah 0.00383625 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZCN ke USD saat ini?
Harga ZCN ke USD saat ini adalah $ 0.00383625. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zus?
Kapitalisasi pasar ZCN adalah $ 185.65K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZCN?
Suplai beredar ZCN adalah 48.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZCN?
ZCN mencapai harga ATH sebesar 5.16 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZCN?
ZCN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ZCN?
Volume perdagangan 24 jam live ZCN adalah -- USD.
Akankah harga ZCN naik lebih tinggi tahun ini?
ZCN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZCN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Zus (ZCN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

