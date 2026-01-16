Bugünkü BSC不需要脑子 Fiyatı

Bugünkü BSC不需要脑子 (傻福) fiyatı $ 0,0003512 olup, son 24 saatte % 36,56 değişim gösterdi. Mevcut 傻福 / USD dönüşüm oranı 傻福 başına $ 0,0003512 şeklindedir.

BSC不需要脑子, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 傻福 şeklindedir. Son 24 saat içinde 傻福, $ 0,0003179 (en düşük) ile $ 0,0009328 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 傻福, son bir saatte -%8,50 ve son 7 günde -%29,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,50K seviyesine ulaştı.

BSC不需要脑子 (傻福) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 60,50K$ 60,50K $ 60,50K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki BSC不需要脑子 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,50K. Dolaşımdaki 傻福 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.