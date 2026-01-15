BorsaDEX+
Bugünkü canlı 草根文化 fiyatı 0,001755 USD. 草根文化 piyasa değeri ise -- USD. 草根文化 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

草根文化 Hakkında Daha Fazla Bilgi

草根文化 Fiyat Bilgileri

草根文化 Nedir

草根文化 Token Ekonomisi

草根文化 Fiyat Tahmini

草根文化 Fiyat Geçmişi

草根文化 Satın Alma Kılavuzu

草根文化 / İtibari Para Dönüştürücüsü

草根文化 Fiyatı(草根文化)

1 草根文化 / USD Canlı Fiyatı:

$0,001753
-%9,071D
USD
草根文化 (草根文化) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-15 08:26:59 (UTC+8)

Bugünkü 草根文化 Fiyatı

Bugünkü 草根文化 (草根文化) fiyatı $ 0,001755 olup, son 24 saatte % 9,07 değişim gösterdi. Mevcut 草根文化 / USD dönüşüm oranı 草根文化 başına $ 0,001755 şeklindedir.

草根文化, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 草根文化 şeklindedir. Son 24 saat içinde 草根文化, $ 0,001547 (en düşük) ile $ 0,0039 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 草根文化, son bir saatte +%2,69 ve son 7 günde -%12,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,20K seviyesine ulaştı.

草根文化 (草根文化) Piyasa Bilgileri

$ 67,20K
$ 0,00
BSC

Şu anki 草根文化 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,20K. Dolaşımdaki 草根文化 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

草根文化 Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%2,69

-%9,07

-%12,25

-%12,25

草根文化 (草根文化) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için 草根文化 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00017486-%9,07
30 Gün$ -0,000245-%12,25
60 Gün$ -0,000245-%12,25
90 Gün$ -0,000245-%12,25
Bugünkü 草根文化 Fiyatı Değişimi

Bugün, 草根文化, $ -0,00017486 (-%9,07) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

草根文化 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000245 (-%12,25) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

草根文化 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 草根文化 değişimi $ -0,000245 (-%12,25) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

草根文化 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000245 (-%12,25) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

草根文化 (草根文化) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

草根文化 Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

草根文化 için Fiyat Tahmini

2030 için 草根文化 (草根文化) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 草根文化 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için 草根文化 (草根文化) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında 草根文化 fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

草根文化 varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? 草根文化 Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, 草根文化 varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl 草根文化 Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

草根文化 ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de 草根文化 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 草根文化 satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, 草根文化 (草根文化) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra 草根文化 anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
草根文化 (草根文化) Satın Alma Kılavuzu

草根文化 ile Neler Yapabilirsiniz

草根文化 sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de 草根文化 (草根文化) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

草根文化 Kaynağı

草根文化 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 草根文化 Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-15 08:26:59 (UTC+8)

草根文化 (草根文化) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
草根文化 Öne Çıkan Haberler

草根文化 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

草根文化 USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı 草根文化 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de 草根文化USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de 草根文化 (草根文化) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı 草根文化 fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
草根文化/USDT
$0,001753
$0,001753
-%9,02
%0,00 (USDT)

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,0010966

$0,00000065

$0,00000000199

$0,000000009900

$0,000000000026

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

