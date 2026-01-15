Bugünkü 草根文化 Fiyatı

Bugünkü 草根文化 (草根文化) fiyatı $ 0,001755 olup, son 24 saatte % 9,07 değişim gösterdi. Mevcut 草根文化 / USD dönüşüm oranı 草根文化 başına $ 0,001755 şeklindedir.

草根文化, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 草根文化 şeklindedir. Son 24 saat içinde 草根文化, $ 0,001547 (en düşük) ile $ 0,0039 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 草根文化, son bir saatte +%2,69 ve son 7 günde -%12,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,20K seviyesine ulaştı.

草根文化 (草根文化) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 67,20K$ 67,20K $ 67,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 草根文化 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,20K. Dolaşımdaki 草根文化 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.