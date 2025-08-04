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BLOCK VAULT Fiyatı(BVT)

BLOCK VAULT (BVT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,7879
$0,7879$0,7879
-%2,141D
USD

BVT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BLOCK VAULT (BVT), şu anda 0,7878 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BVT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BLOCK VAULT Ana Piyasa Performansı:

$ 295,54K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,14
BLOCK VAULT 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BVT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BVT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BVT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BLOCK VAULT fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,01723-%2,13
30 Gün$ +0,6883+%691,75
60 Gün$ +0,502+%175,64
90 Gün$ +0,4878+%162,60
Bugünkü BLOCK VAULT Fiyatı Değişimi

Bugün, BVT, $ -0,01723 (-%2,13) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BLOCK VAULT 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,6883 (+%691,75) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BLOCK VAULT 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BVT değişimi $ +0,502 (+%175,64) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BLOCK VAULT 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,4878 (+%162,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BVT Fiyat Bilgisi

En güncel BLOCK VAULT fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,7
$ 0,7$ 0,7

$ 0,8399
$ 0,8399$ 0,8399

$ 1,275
$ 1,275$ 1,275

+%0,07

-%2,13

-%1,96

BVT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 295,54K
$ 295,54K$ 295,54K

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BLOCK VAULT (BVT) Nedir?

BlockVault, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla dijital finansta devrim yaratan merkeziyetsiz bir kripto platformudur. Kullanıcıları varlıkları üzerinde güvenli, şeffaf ve otonom kontrol ile güçlendiriyoruz. Akıllı sözleşmeler ve topluluk yönetişimi tarafından yönlendirilen BlockVault, aracıları ortadan kaldırır ve yenilikçi kazanç fırsatları sunarak küresel bir kullanıcı tabanı için finansal özgürlüğü ve katılımı teşvik eder. BlockVault, gelişmiş blok zinciri teknolojisini kullanıcı odaklı bir ekosistemle birleştirerek sorunsuz, güvenilir bir finansal deneyim yaratır. Adaleti ve otomasyonu sağlayan akıllı sözleşmeler ve büyümeyi teşvik eden kademeli bir ödül sistemi ile BlockVault, merkeziyetsiz inovasyonun ön saflarında yer alır ve bireyleri merkezi sistemlere güvenmeden yatırım yapma, kazanma ve etkileşimde bulunma konusunda güçlendirir.

BLOCK VAULT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BLOCK VAULT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BVT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BLOCK VAULT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BLOCK VAULT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BLOCK VAULT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BLOCK VAULT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BVT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BLOCK VAULT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BLOCK VAULT Fiyat Geçmişi

BVT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BVT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BLOCK VAULT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BLOCK VAULT (BVT) Token Ekonomisi

BLOCK VAULT (BVT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BVT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BLOCK VAULT (BVT) Satın Alma

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BVT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BVT / VND
20.730,957
1 BVT / AUD
A$1,213212
1 BVT / GBP
0,59085
1 BVT / EUR
0,677508
1 BVT / USD
$0,7878
1 BVT / MYR
RM3,332394
1 BVT / TRY
32,047704
1 BVT / JPY
¥115,8066
1 BVT / ARS
ARS$1.064,59353
1 BVT / RUB
62,645856
1 BVT / INR
68,664648
1 BVT / IDR
Rp12.914,752032
1 BVT / KRW
1.089,621936
1 BVT / PHP
45,330012
1 BVT / EGP
￡E.37,743498
1 BVT / BRL
R$4,364412
1 BVT / CAD
C$1,079286
1 BVT / BDT
95,103216
1 BVT / NGN
1.191,82323
1 BVT / UAH
32,512506
1 BVT / VES
Bs96,8994
1 BVT / CLP
$764,166
1 BVT / PKR
Rs220,733682
1 BVT / KZT
422,18202
1 BVT / THB
฿25,571988
1 BVT / TWD
NT$23,51583
1 BVT / AED
د.إ2,891226
1 BVT / CHF
Fr0,63024
1 BVT / HKD
HK$6,18423
1 BVT / MAD
.د.م7,121712
1 BVT / MXN
$14,834274
1 BVT / PLN
2,899104
1 BVT / RON
лв3,442686
1 BVT / SEK
kr7,60227
1 BVT / BGN
лв1,323504
1 BVT / HUF
Ft270,814128
1 BVT / CZK
16,709238
1 BVT / KWD
د.ك0,2387034
1 BVT / ILS
2,686398

BLOCK VAULT Kaynağı

BLOCK VAULT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi BLOCK VAULT Websitesi
Blok Gezgini

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1 BVT = 0,7878 USD

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