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Edelcoin Fiyatı(EDLC)

Edelcoin (EDLC) Canlı Fiyat Grafiği

$2,9415
$2,9415$2,9415
-%0,421D
USD

EDLC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Edelcoin (EDLC), şu anda 2,9415 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. EDLC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Edelcoin Ana Piyasa Performansı:

$ 20,51K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,42
Edelcoin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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EDLC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Edelcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,012406-%0,42
30 Gün$ -0,0996-%3,28
60 Gün$ -0,1976-%6,30
90 Gün$ -1,0271-%25,89
Bugünkü Edelcoin Fiyatı Değişimi

Bugün, EDLC, $ -0,012406 (-%0,42) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Edelcoin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0996 (-%3,28) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Edelcoin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EDLC değişimi $ -0,1976 (-%6,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Edelcoin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,0271 (-%25,89) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EDLC Fiyat Bilgisi

En güncel Edelcoin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,853
$ 2,853$ 2,853

$ 2,9982
$ 2,9982$ 2,9982

$ 199,9876
$ 199,9876$ 199,9876

-%0,04

-%0,42

-%1,88

EDLC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 20,51K
$ 20,51K$ 20,51K

0,00
0,00 0,00

Edelcoin (EDLC) Nedir?

Edelcoin, nadir ve endüstriyel metallerden oluşan bir sepet tarafından desteklenen sabit bir ödeme tokeni.

Edelcoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Edelcoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EDLC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Edelcoin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Edelcoin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Edelcoin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Edelcoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EDLC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Edelcoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Edelcoin Fiyat Geçmişi

EDLC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EDLC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Edelcoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Edelcoin (EDLC) Token Ekonomisi

Edelcoin (EDLC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EDLC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Edelcoin (EDLC) Satın Alma

Nasıl Edelcoin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Edelcoin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EDLC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EDLC / VND
77.405,5725
1 EDLC / AUD
A$4,52991
1 EDLC / GBP
2,206125
1 EDLC / EUR
2,52969
1 EDLC / USD
$2,9415
1 EDLC / MYR
RM12,47196
1 EDLC / TRY
119,630805
1 EDLC / JPY
¥432,4005
1 EDLC / ARS
ARS$3.985,761915
1 EDLC / RUB
233,31978
1 EDLC / INR
256,645875
1 EDLC / IDR
Rp48.221,30376
1 EDLC / KRW
4.079,74284
1 EDLC / PHP
169,577475
1 EDLC / EGP
￡E.142,574505
1 EDLC / BRL
R$16,266495
1 EDLC / CAD
C$4,029855
1 EDLC / BDT
355,09788
1 EDLC / NGN
4.450,048275
1 EDLC / UAH
121,395705
1 EDLC / VES
Bs361,8045
1 EDLC / CLP
$2.853,255
1 EDLC / PKR
Rs824,178885
1 EDLC / KZT
1.576,34985
1 EDLC / THB
฿95,628165
1 EDLC / TWD
NT$87,59787
1 EDLC / AED
د.إ10,795305
1 EDLC / CHF
Fr2,3532
1 EDLC / HKD
HK$23,06136
1 EDLC / MAD
.د.م26,59116
1 EDLC / MXN
$55,506105
1 EDLC / PLN
10,854135
1 EDLC / RON
лв12,913185
1 EDLC / SEK
kr28,444305
1 EDLC / BGN
лв4,94172
1 EDLC / HUF
Ft1.013,58207
1 EDLC / CZK
62,53629
1 EDLC / KWD
د.ك0,8912745
1 EDLC / ILS
10,030515

Edelcoin Kaynağı

Edelcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Edelcoin Websitesi
Blok Gezgini

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1 EDLC = 2,9415 USD

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