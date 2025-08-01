Open Meta City (OMZ) Nedir?

Open Meta City, gayrimenkul ve kamu katılımını dönüştürmek için Web 2 ve Web 3'ü birleştiren, oyunlaştırma, eğitim girişimleri ve tokenleştirme yoluyla dijital ve fiziksel deneyimlerini geliştirmek için kullanıcılara hitap ederek kitlesel benimsemeyi hedefleyen bir Sahip Ol Kazan (O2E) platformudur. Sanal deneyimleri gerçek yaşam unsurlarıyla bütünleştirmekte ve kullanıcıların çeşitli etkinlik ve faaliyetlere katılabilecekleri dinamik bir topluluk oluşturmaktadır.

Open Meta City, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Open Meta City yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Open Meta City Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Open Meta City, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OMZ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Open Meta City fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Open Meta City Fiyat Geçmişi

OMZ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OMZ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Open Meta City fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Open Meta City (OMZ) Token Ekonomisi

Open Meta City (OMZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OMZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Open Meta City (OMZ) Satın Alma

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OMZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OMZ / VND ₫ 1.113,1245 1 OMZ / AUD A$ 0,065142 1 OMZ / GBP ￡ 0,031725 1 OMZ / EUR € 0,036378 1 OMZ / USD $ 0,0423 1 OMZ / MYR RM 0,179352 1 OMZ / TRY ₺ 1,720764 1 OMZ / JPY ¥ 6,2181 1 OMZ / ARS ARS$ 57,239091 1 OMZ / RUB ₽ 3,365811 1 OMZ / INR ₹ 3,687291 1 OMZ / IDR Rp 693,442512 1 OMZ / KRW ₩ 58,587192 1 OMZ / PHP ₱ 2,433096 1 OMZ / EGP ￡E. 2,029131 1 OMZ / BRL R$ 0,233919 1 OMZ / CAD C$ 0,057951 1 OMZ / BDT ৳ 5,106456 1 OMZ / NGN ₦ 63,993555 1 OMZ / UAH ₴ 1,745721 1 OMZ / VES Bs 5,2029 1 OMZ / CLP $ 41,031 1 OMZ / PKR Rs 11,852037 1 OMZ / KZT ₸ 22,66857 1 OMZ / THB ฿ 1,373058 1 OMZ / TWD NT$ 1,263078 1 OMZ / AED د.إ 0,155241 1 OMZ / CHF Fr 0,03384 1 OMZ / HKD HK$ 0,331632 1 OMZ / MAD .د.م 0,382392 1 OMZ / MXN $ 0,796932 1 OMZ / PLN zł 0,155664 1 OMZ / RON лв 0,185274 1 OMZ / SEK kr 0,408618 1 OMZ / BGN лв 0,071064 1 OMZ / HUF Ft 14,555853 1 OMZ / CZK Kč 0,898029 1 OMZ / KWD د.ك 0,0128169 1 OMZ / ILS ₪ 0,144243

Open Meta City Kaynağı

Open Meta City hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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