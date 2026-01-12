Bugünkü PUMPV2 Fiyatı

Bugünkü PUMPV2 (PUMPV2) fiyatı $ 0,00003317 olup, son 24 saatte % 8,73 değişim gösterdi. Mevcut PUMPV2 / USD dönüşüm oranı PUMPV2 başına $ 0,00003317 şeklindedir.

PUMPV2, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PUMPV2 şeklindedir. Son 24 saat içinde PUMPV2, $ 0,00003272 (en düşük) ile $ 0,00003801 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUMPV2, son bir saatte -%1,28 ve son 7 günde -%29,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,14K seviyesine ulaştı.

PUMPV2 (PUMPV2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,14K$ 54,14K $ 54,14K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki PUMPV2 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,14K. Dolaşımdaki PUMPV2 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.