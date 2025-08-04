Rain Coin (RAINCOIN) Nedir?

RAIN Coin, tüm işlemlerin (alım, satım ve transferler) %1'inin diğer tüm sahiplere geri dağıtıldığı otomatik bir meme coindir. Ayrıca, her gece 03.00'te (TSİ), soğuk cüzdandakiler de dahil olmak üzere tüm cüzdanlara bonus coin verilen büyük bir THUNDERSTORM gerçekleşmektedir. Ekibi, hazinesi ve masrafları olmayan RAIN tokenin yerleşik bir satış baskısı yoktur. (Not: Alım/satım vergisi yalnızca DEX üzerinde mevcuttur, MEXC yalnızca transfer vergisini destekler.)

Rain Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Rain Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Rain Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Rain Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RAINCOIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Rain Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Rain Coin Fiyat Geçmişi

RAINCOIN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RAINCOIN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Rain Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Rain Coin (RAINCOIN) Token Ekonomisi

Rain Coin (RAINCOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAINCOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Rain Coin (RAINCOIN) Satın Alma

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RAINCOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAINCOIN / VND ₫ 184.257,63 1 RAINCOIN / AUD A$ 10,78308 1 RAINCOIN / GBP ￡ 5,2515 1 RAINCOIN / EUR € 6,02172 1 RAINCOIN / USD $ 7,002 1 RAINCOIN / MYR RM 29,61846 1 RAINCOIN / TRY ₺ 284,77134 1 RAINCOIN / JPY ¥ 1.029,294 1 RAINCOIN / ARS ARS$ 9.552,4785 1 RAINCOIN / RUB ₽ 560,23002 1 RAINCOIN / INR ₹ 613,09512 1 RAINCOIN / IDR Rp 114.786,86688 1 RAINCOIN / KRW ₩ 9.698,05008 1 RAINCOIN / PHP ₱ 402,19488 1 RAINCOIN / EGP ￡E. 340,43724 1 RAINCOIN / BRL R$ 39,00114 1 RAINCOIN / CAD C$ 9,59274 1 RAINCOIN / BDT ৳ 845,28144 1 RAINCOIN / NGN ₦ 10.641,2895 1 RAINCOIN / UAH ₴ 288,97254 1 RAINCOIN / VES Bs 861,246 1 RAINCOIN / CLP $ 6.791,94 1 RAINCOIN / PKR Rs 1.961,89038 1 RAINCOIN / KZT ₸ 3.752,3718 1 RAINCOIN / THB ฿ 227,42496 1 RAINCOIN / TWD NT$ 209,21976 1 RAINCOIN / AED د.إ 25,69734 1 RAINCOIN / CHF Fr 5,6016 1 RAINCOIN / HKD HK$ 54,89568 1 RAINCOIN / MAD .د.م 63,29808 1 RAINCOIN / MXN $ 131,91768 1 RAINCOIN / PLN zł 25,83738 1 RAINCOIN / RON лв 30,66876 1 RAINCOIN / SEK kr 67,63932 1 RAINCOIN / BGN лв 11,83338 1 RAINCOIN / HUF Ft 2.411,1387 1 RAINCOIN / CZK Kč 148,65246 1 RAINCOIN / KWD د.ك 2,13561 1 RAINCOIN / ILS ₪ 23,87682

Rain Coin Kaynağı

Rain Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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