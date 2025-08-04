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SHIFU Fiyatı(SHIFU)

SHIFU (SHIFU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00001088
$0,00001088$0,00001088
-%1,621D
USD

SHIFU Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SHIFU (SHIFU), şu anda 0,00001088 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SHIFU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SHIFU Ana Piyasa Performansı:

$ 1,96K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,62
SHIFU 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SHIFU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHIFU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SHIFU Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SHIFU fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000001792-%1,61
30 Gün$ +0,00000193+%21,56
60 Gün$ +0,00000114+%11,70
90 Gün$ +0,0000028+%34,65
Bugünkü SHIFU Fiyatı Değişimi

Bugün, SHIFU, $ -0,0000001792 (-%1,61) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SHIFU 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00000193 (+%21,56) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SHIFU 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SHIFU değişimi $ +0,00000114 (+%11,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SHIFU 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0000028 (+%34,65) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SHIFU Fiyat Bilgisi

En güncel SHIFU fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00000916
$ 0,00000916$ 0,00000916

$ 0,000016
$ 0,000016$ 0,000016

$ 0,00006911
$ 0,00006911$ 0,00006911

%0,00

-%1,61

-%7,25

SHIFU Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 1,96K
$ 1,96K$ 1,96K

0,00
0,00 0,00

SHIFU (SHIFU) Nedir?

Meme coin dünyası yolunu kaybetti: Kaotik, aşırı doymuş ve amaçsızca her hafta yeni bir heves peşinde koşuyor. Alan disiplinini, odağını ve vizyonunu kaybetti. SHIFU'ya katılın, Her Şeyin Efendisi. Shiba Inu ve Imaginary Ones'ın mirasından doğan SHIFU, bir tokenden çok daha fazlasıdır - bir yol gösterici güç, bir öğretmen ve bir liderdir, asi bir pazara disiplin, bilgelik ve liderlik getirir. Her Şeyin Efendisi geldi.

SHIFU, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SHIFU yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SHIFU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SHIFU hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SHIFU satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SHIFU Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SHIFU, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SHIFU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SHIFU fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SHIFU Fiyat Geçmişi

SHIFU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SHIFU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SHIFU fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SHIFU (SHIFU) Token Ekonomisi

SHIFU (SHIFU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHIFU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SHIFU (SHIFU) Satın Alma

Nasıl SHIFU satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SHIFU Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHIFU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHIFU / VND
0,2863072
1 SHIFU / AUD
A$0,0000167552
1 SHIFU / GBP
0,00000816
1 SHIFU / EUR
0,0000093568
1 SHIFU / USD
$0,00001088
1 SHIFU / MYR
RM0,0000460224
1 SHIFU / TRY
0,0004424896
1 SHIFU / JPY
¥0,00159936
1 SHIFU / ARS
ARS$0,01484304
1 SHIFU / RUB
0,0008704
1 SHIFU / INR
0,0009531968
1 SHIFU / IDR
Rp0,1783606272
1 SHIFU / KRW
0,0150692352
1 SHIFU / PHP
0,0006254912
1 SHIFU / EGP
￡E.0,0005283328
1 SHIFU / BRL
R$0,0000607104
1 SHIFU / CAD
C$0,0000149056
1 SHIFU / BDT
0,0013134336
1 SHIFU / NGN
0,016509856
1 SHIFU / UAH
0,0004488
1 SHIFU / VES
Bs0,00133824
1 SHIFU / CLP
$0,01045568
1 SHIFU / PKR
Rs0,0030467264
1 SHIFU / KZT
0,005830592
1 SHIFU / THB
฿0,0003532736
1 SHIFU / TWD
NT$0,0003249856
1 SHIFU / AED
د.إ0,0000399296
1 SHIFU / CHF
Fr0,000008704
1 SHIFU / HKD
HK$0,0000852992
1 SHIFU / MAD
.د.م0,0000982464
1 SHIFU / MXN
$0,000205088
1 SHIFU / PLN
0,0000401472
1 SHIFU / RON
лв0,0000476544
1 SHIFU / SEK
kr0,0001053184
1 SHIFU / BGN
лв0,0000183872
1 SHIFU / HUF
Ft0,003746528
1 SHIFU / CZK
0,0002312
1 SHIFU / KWD
د.ك0,0000033184
1 SHIFU / ILS
0,0000371008

SHIFU Kaynağı

SHIFU hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SHIFU Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SHIFU
SHIFU
USD
USD

1 SHIFU = 0,00001088 USD

Al-Sat

SHIFUUSDT
$0,00001088
$0,00001088$0,00001088
%0,00

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