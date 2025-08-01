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Stabull Finance Fiyatı(STABUL)

Stabull Finance (STABUL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,7231
$0,7231$0,7231
-%0,421D
USD

STABUL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Stabull Finance (STABUL), şu anda 0,724 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STABUL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stabull Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 54,59K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,42
Stabull Finance 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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STABUL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Stabull Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00305-%0,42
30 Gün$ +0,153+%26,79
60 Gün$ +0,0613+%9,25
90 Gün$ +0,224+%44,80
Bugünkü Stabull Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, STABUL, $ -0,00305 (-%0,42) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Stabull Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,153 (+%26,79) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Stabull Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STABUL değişimi $ +0,0613 (+%9,25) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Stabull Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,224 (+%44,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

STABUL Fiyat Bilgisi

En güncel Stabull Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,722
$ 0,722$ 0,722

$ 0,729
$ 0,729$ 0,729

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

-%0,27

-%0,42

-%3,42

STABUL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 54,59K
$ 54,59K$ 54,59K

0,00
0,00 0,00

Stabull Finance (STABUL) Nedir?

Stabull, çoğu DEX'in göz ardı ettiği bir pazar olan USD harici stabil coinler ve tokenize gerçek dünya varlıkları (RWAs) için özel olarak geliştirilmiş bir DEX'tir. Tipik AMM'lerden farklı olarak, fiyatlandırma ve likiditeyi yönlendirmek için zincir dışı fiyat oracle'ları kullanır ve FX veya altın gibi dış piyasaları takip eden varlıklar için daha doğru fiyat keşfi ve daha düşük işlem farkı sağlar. Bu tasarım aynı zamanda çıkarıcılar üzerindeki peg stresini azaltır ve likidite sağlayıcıları için sermaye verimliliğini artırır. Stabull, merkeziyetsiz, 7/24 FX ve emtia alım satımını etkin bir şekilde zincir üzerine getirmektedir - çoğu DEX'in üstesinden gelmek için inşa edilmediği bir şey.

Stabull Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stabull Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STABUL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Stabull Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Stabull Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Stabull Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Stabull Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STABUL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Stabull Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Stabull Finance Fiyat Geçmişi

STABUL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STABUL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Stabull Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Stabull Finance (STABUL) Token Ekonomisi

Stabull Finance (STABUL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STABUL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Stabull Finance (STABUL) Satın Alma

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STABUL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STABUL / VND
19.052,06
1 STABUL / AUD
A$1,11496
1 STABUL / GBP
0,543
1 STABUL / EUR
0,62264
1 STABUL / USD
$0,724
1 STABUL / MYR
RM3,06252
1 STABUL / TRY
29,45232
1 STABUL / JPY
¥106,428
1 STABUL / ARS
ARS$978,3774
1 STABUL / RUB
57,60144
1 STABUL / INR
63,08212
1 STABUL / IDR
Rp11.868,85056
1 STABUL / KRW
1.002,76896
1 STABUL / PHP
41,65172
1 STABUL / EGP
￡E.34,70132
1 STABUL / BRL
R$4,00372
1 STABUL / CAD
C$0,99188
1 STABUL / BDT
87,40128
1 STABUL / NGN
1.095,3034
1 STABUL / UAH
29,87948
1 STABUL / VES
Bs89,052
1 STABUL / CLP
$702,28
1 STABUL / PKR
Rs202,85756
1 STABUL / KZT
387,9916
1 STABUL / THB
฿23,4938
1 STABUL / TWD
NT$21,62588
1 STABUL / AED
د.إ2,65708
1 STABUL / CHF
Fr0,5792
1 STABUL / HKD
HK$5,67616
1 STABUL / MAD
.د.م6,54496
1 STABUL / MXN
$13,63292
1 STABUL / PLN
2,66432
1 STABUL / RON
лв3,17112
1 STABUL / SEK
kr6,9866
1 STABUL / BGN
лв1,21632
1 STABUL / HUF
Ft249,04876
1 STABUL / CZK
15,37052
1 STABUL / KWD
د.ك0,219372
1 STABUL / ILS
2,46884

Stabull Finance Kaynağı

Stabull Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Stabull Finance Websitesi
Blok Gezgini

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STABUL
STABUL
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1 STABUL = 0,724 USD

Al-Sat

STABULUSDT
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