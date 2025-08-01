Stabull Finance (STABUL) Nedir?

Stabull, çoğu DEX'in göz ardı ettiği bir pazar olan USD harici stabil coinler ve tokenize gerçek dünya varlıkları (RWAs) için özel olarak geliştirilmiş bir DEX'tir. Tipik AMM'lerden farklı olarak, fiyatlandırma ve likiditeyi yönlendirmek için zincir dışı fiyat oracle'ları kullanır ve FX veya altın gibi dış piyasaları takip eden varlıklar için daha doğru fiyat keşfi ve daha düşük işlem farkı sağlar. Bu tasarım aynı zamanda çıkarıcılar üzerindeki peg stresini azaltır ve likidite sağlayıcıları için sermaye verimliliğini artırır. Stabull, merkeziyetsiz, 7/24 FX ve emtia alım satımını etkin bir şekilde zincir üzerine getirmektedir - çoğu DEX'in üstesinden gelmek için inşa edilmediği bir şey.

Stabull Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stabull Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Stabull Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Stabull Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STABUL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Stabull Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Stabull Finance Fiyat Geçmişi

STABUL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STABUL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Stabull Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Stabull Finance (STABUL) Token Ekonomisi

Stabull Finance (STABUL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STABUL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Stabull Finance (STABUL) Satın Alma

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STABUL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STABUL / VND ₫ 19.052,06 1 STABUL / AUD A$ 1,11496 1 STABUL / GBP ￡ 0,543 1 STABUL / EUR € 0,62264 1 STABUL / USD $ 0,724 1 STABUL / MYR RM 3,06252 1 STABUL / TRY ₺ 29,45232 1 STABUL / JPY ¥ 106,428 1 STABUL / ARS ARS$ 978,3774 1 STABUL / RUB ₽ 57,60144 1 STABUL / INR ₹ 63,08212 1 STABUL / IDR Rp 11.868,85056 1 STABUL / KRW ₩ 1.002,76896 1 STABUL / PHP ₱ 41,65172 1 STABUL / EGP ￡E. 34,70132 1 STABUL / BRL R$ 4,00372 1 STABUL / CAD C$ 0,99188 1 STABUL / BDT ৳ 87,40128 1 STABUL / NGN ₦ 1.095,3034 1 STABUL / UAH ₴ 29,87948 1 STABUL / VES Bs 89,052 1 STABUL / CLP $ 702,28 1 STABUL / PKR Rs 202,85756 1 STABUL / KZT ₸ 387,9916 1 STABUL / THB ฿ 23,4938 1 STABUL / TWD NT$ 21,62588 1 STABUL / AED د.إ 2,65708 1 STABUL / CHF Fr 0,5792 1 STABUL / HKD HK$ 5,67616 1 STABUL / MAD .د.م 6,54496 1 STABUL / MXN $ 13,63292 1 STABUL / PLN zł 2,66432 1 STABUL / RON лв 3,17112 1 STABUL / SEK kr 6,9866 1 STABUL / BGN лв 1,21632 1 STABUL / HUF Ft 249,04876 1 STABUL / CZK Kč 15,37052 1 STABUL / KWD د.ك 0,219372 1 STABUL / ILS ₪ 2,46884

Stabull Finance Kaynağı

Stabull Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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