Anzen Finance (ANZ) Nedir?

Anzen is the creator of USDz, a stablecoin backed by a diversified RWA portfolio, allowing users to mitigate volatility and earn rewards through all market cycles. Anzen's USDz products are currently listed and being actively used throughout Defi. https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-usdz https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-staked-usdz Staked USDz earns uncorrelated (no crypto exposure), non-cyclical yields from senior positions in middle market credit. Anzen is able to source oversubscribed deals with market-leading risk adjusted returns by leveraging a deep network of relationships built from the founding team’s 10+ yr of experience as capital allocators and asset managers. Anzen is backed by Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital, Infinity Ventures, and several other leading VCs and angels.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Anzen Finance (ANZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Anzen Finance (ANZ) Token Ekonomisi

Anzen Finance (ANZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!