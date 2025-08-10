AtomOne Fiyatı (ATONE)
AtomOne (ATONE), şu anda 0,352708 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ATONE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, AtomOne / USD fiyat değişimi, $ -0,0266237363554873.
Son 30 gün içerisinde, AtomOne / USD fiyat değişimi, $ -0,0453987396.
Son 60 gün içerisinde, AtomOne / USD fiyat değişimi, $ -0,2292696878.
Son 90 gün içerisinde, AtomOne / USD fiyat değişimi, $ -1,0963711449279126.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0266237363554873
|-%7,01
|30 Gün
|$ -0,0453987396
|-%12,87
|60 Gün
|$ -0,2292696878
|-%65,00
|90 Gün
|$ -1,0963711449279126
|-%75,65
En güncel AtomOne fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,65
-%7,01
+%26,25
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AtomOne is a community-driven fork of the Cosmos Hub, focused on restoring decentralization, constitutional governance, and validator security through a minimalist IBC hub design. The project introduces a dual-token model with ATONE (used for staking and governance) and PHOTON (used for transaction and IBC fees), ensuring that fee volatility does not compromise network security. AtomOne implements a formal on-chain constitution enforced by multiple DAOs, including the Steering DAO and Oversight DAO, to guarantee transparent governance without reliance on a centralized foundation. AtomOne is optimized for Interchain Security 1.5 (ICS 1.5), allowing application-specific consumer chains to leverage the security of the AtomOne validator set while retaining sovereignty. The protocol is committed to a fair token distribution, DAO-managed treasuries, and no VC or foundation allocations. As a modular Cosmos-native blockchain, AtomOne aims to serve as a neutral, secure coordination hub for the broader interchain ecosystem.
AtomOne (ATONE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ATONE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 ATONE / VND
₫9.281,51102
|1 ATONE / AUD
A$0,53964324
|1 ATONE / GBP
￡0,26100392
|1 ATONE / EUR
€0,2998018
|1 ATONE / USD
$0,352708
|1 ATONE / MYR
RM1,49548192
|1 ATONE / TRY
₺14,38695932
|1 ATONE / JPY
¥51,848076
|1 ATONE / ARS
ARS$467,161746
|1 ATONE / RUB
₽28,12140884
|1 ATONE / INR
₹30,93954576
|1 ATONE / IDR
Rp5.688,83791324
|1 ATONE / KRW
₩489,86908704
|1 ATONE / PHP
₱20,016179
|1 ATONE / EGP
￡E.16,98994436
|1 ATONE / BRL
R$1,91520444
|1 ATONE / CAD
C$0,48320996
|1 ATONE / BDT
৳42,79758872
|1 ATONE / NGN
₦540,13350412
|1 ATONE / UAH
₴14,57036748
|1 ATONE / VES
Bs45,146624
|1 ATONE / CLP
$341,774052
|1 ATONE / PKR
Rs99,94333888
|1 ATONE / KZT
₸190,34239928
|1 ATONE / THB
฿11,29371016
|1 ATONE / TWD
NT$10,5459692
|1 ATONE / AED
د.إ1,29443836
|1 ATONE / CHF
Fr0,2821664
|1 ATONE / HKD
HK$2,76523072
|1 ATONE / MAD
.د.م3,18848032
|1 ATONE / MXN
$6,54978756
|1 ATONE / PLN
zł1,28385712
|1 ATONE / RON
лв1,5342798
|1 ATONE / SEK
kr3,37541556
|1 ATONE / BGN
лв0,58902236
|1 ATONE / HUF
Ft119,68087856
|1 ATONE / CZK
Kč7,39981384
|1 ATONE / KWD
د.ك0,106870524
|1 ATONE / ILS
₪1,20978844