Bugünkü BASED BULLY Fiyatı

Bugünkü BASED BULLY (BULLY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BULLY / USD dönüşüm oranı BULLY başına $ 0 şeklindedir.

BASED BULLY, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.318 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B BULLY şeklindedir. Son 24 saat içinde BULLY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULLY, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BASED BULLY (BULLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,32K$ 31,32K $ 31,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,32K$ 31,32K $ 31,32K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

