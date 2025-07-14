Brettwu Fiyatı (BRETTWU)
Brettwu (BRETTWU), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 391,73K USD piyasa değerine sahiptir. BRETTWU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Brettwu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Brettwu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Brettwu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Brettwu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%33,18
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Brettwu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,58
+%33,18
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff) Brett Wu — The Carefree Coin Sage In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud. He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold. Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory. When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning. Stay calm, spin the coin — let the world come to you.
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