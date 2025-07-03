EchoMetrix (MTX) Nedir?

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value. By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery. The platform includes tools like: MetrixRadar (real-time trend tracker), Community Share (revenue distribution to contributors), Agent AI (trend-predictive automation), and MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel). At its core, EchoMetrix helps communities track what’s real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

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EchoMetrix (MTX) Token Ekonomisi

EchoMetrix (MTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!