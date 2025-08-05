EURe Real Yield Morpho Vault Fiyatı (ERY)
EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), şu anda 1,36 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 67,00K USD piyasa değerine sahiptir. ERY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ -0,001269446015866.
Son 30 gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ -0,0270695760.
Son 60 gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0117679440.
Son 90 gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0207900588733686.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001269446015866
|-%0,09
|30 Gün
|$ -0,0270695760
|-%1,99
|60 Gün
|$ +0,0117679440
|+%0,87
|90 Gün
|$ +0,0207900588733686
|+%1,55
En güncel EURe Real Yield Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,31
-%0,09
-%0,68
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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