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EURe Real Yield Morpho Vault Fiyatı (ERY)

Listelenmedi

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Canlı Fiyat Grafiği

$1,36
$1,36$1,36
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Fiyatı

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), şu anda 1,36 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 67,00K USD piyasa değerine sahiptir. ERY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

EURe Real Yield Morpho Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,09
EURe Real Yield Morpho Vault 24 saatlik fiyat değişimi
49,22K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ -0,001269446015866.
Son 30 gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ -0,0270695760.
Son 60 gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0117679440.
Son 90 gün içerisinde, EURe Real Yield Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0207900588733686.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001269446015866-%0,09
30 Gün$ -0,0270695760-%1,99
60 Gün$ +0,0117679440+%0,87
90 Gün$ +0,0207900588733686+%1,55

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Fiyat Analizi

En güncel EURe Real Yield Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,36
$ 1,36$ 1,36

$ 1,37
$ 1,37$ 1,37

$ 1,41
$ 1,41$ 1,41

-%0,31

-%0,09

-%0,68

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 67,00K
$ 67,00K$ 67,00K

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49,22K
49,22K 49,22K

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Nedir?

EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kaynağı

Resmi Websitesi

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Token Ekonomisi

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ERY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ERY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ERY / VND
35.788,4
1 ERY / AUD
A$2,0944
1 ERY / GBP
1,02
1 ERY / EUR
1,1696
1 ERY / USD
$1,36
1 ERY / MYR
RM5,7528
1 ERY / TRY
55,2704
1 ERY / JPY
¥199,92
1 ERY / ARS
ARS$1.852,8504
1 ERY / RUB
108,5552
1 ERY / INR
119,3808
1 ERY / IDR
Rp22.295,0784
1 ERY / KRW
1.883,6544
1 ERY / PHP
77,9824
1 ERY / EGP
￡E.65,892
1 ERY / BRL
R$7,4936
1 ERY / CAD
C$1,8632
1 ERY / BDT
165,6208
1 ERY / NGN
2.073,1704
1 ERY / UAH
56,7392
1 ERY / VES
Bs171,36
1 ERY / CLP
$1.313,76
1 ERY / PKR
Rs384,4992
1 ERY / KZT
734,332
1 ERY / THB
฿44,0096
1 ERY / TWD
NT$40,6368
1 ERY / AED
د.إ4,9912
1 ERY / CHF
Fr1,088
1 ERY / HKD
HK$10,6624
1 ERY / MAD
.د.م12,3352
1 ERY / MXN
$25,7176
1 ERY / PLN
5,0184
1 ERY / RON
лв5,9568
1 ERY / SEK
kr13,1376
1 ERY / BGN
лв2,2984
1 ERY / HUF
Ft469,1184
1 ERY / CZK
28,8728
1 ERY / KWD
د.ك0,4148
1 ERY / ILS
4,6376