Bugünkü Firelight Staked XRP Fiyatı

Bugünkü Firelight Staked XRP (STXRP) fiyatı $ 2,05 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut STXRP / USD dönüşüm oranı STXRP başına $ 2,05 şeklindedir.

Firelight Staked XRP, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.285.153 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 25,00M STXRP şeklindedir. Son 24 saat içinde STXRP, $ 2,03 (en düşük) ile $ 2,1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,4 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,76 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STXRP, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%9,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Firelight Staked XRP (STXRP) Piyasa Bilgileri

Şu anki Firelight Staked XRP piyasa değeri $ 51,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STXRP arzı 25,00M olup, toplam arzı 24998841.482463. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,29M.