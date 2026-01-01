Bugünkü FOMO TOCD Fiyatı

Bugünkü FOMO TOCD (FOMO) fiyatı $ 0,00209721 olup, son 24 saatte % 2,21 değişim gösterdi. Mevcut FOMO / USD dönüşüm oranı FOMO başına $ 0,00209721 şeklindedir.

FOMO TOCD, şu anda piyasa değeri açısından $ 114.185 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 54,45M FOMO şeklindedir. Son 24 saat içinde FOMO, $ 0,00209378 (en düşük) ile $ 0,00215912 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,058536 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00111771 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FOMO, son bir saatte -%0,62 ve son 7 günde -%1,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FOMO TOCD (FOMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,19K$ 114,19K $ 114,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,19K$ 114,19K $ 114,19K Dolaşım Arzı 54,45M 54,45M 54,45M Toplam Arz 54.446.369,41000366 54.446.369,41000366 54.446.369,41000366

Şu anki FOMO TOCD piyasa değeri $ 114,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FOMO arzı 54,45M olup, toplam arzı 54446369.41000366. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,19K.