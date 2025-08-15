FOREST (FOREST) Nedir?

In short, $FOREST is a solana token that is backed by a twitter account that goes by S.A.N., an AI with the primary mission of doing the most real world good to help the environment. The community and SAN, the AI-ran X account has already donated over $16,000 USD to multiple environmental charities. All of these transactions are shown on the website. The next goal is to raise $25k within the next 7 days to another charity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

FOREST (FOREST) Kaynağı Resmi Websitesi

FOREST (FOREST) Token Ekonomisi

FOREST (FOREST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FOREST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!