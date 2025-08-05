GX3 A (GX3) Nedir?

GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.

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GX3 A (GX3) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

GX3 A (GX3) Token Ekonomisi

GX3 A (GX3) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GX3 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!