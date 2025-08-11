Indigo Protocol iUSD Fiyatı (IUSD)
Indigo Protocol iUSD (IUSD), şu anda 1,001 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. IUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki IUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Indigo Protocol iUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,001945647473026.
Son 30 gün içerisinde, Indigo Protocol iUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0023268245.
Son 60 gün içerisinde, Indigo Protocol iUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0037413376.
Son 90 gün içerisinde, Indigo Protocol iUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0191907436040019.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001945647473026
|-%0,19
|30 Gün
|$ +0,0023268245
|+%0,23
|60 Gün
|$ -0,0037413376
|-%0,37
|90 Gün
|$ -0,0191907436040019
|-%1,88
En güncel Indigo Protocol iUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,57
-%0,19
+%1,64
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
iUSD is Cardano’s first fault-tolerant and fully collateralized native stablecoin released in November of 2022 as part of Indigo Protocol v1. iUSD is pegged to the median value of USDC, TUSD, and USDT; this design allows iUSD to maintain its peg even if one of the three stablecoins (USDC, TUSD, and USDT) depegs. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iUSD from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iUSD within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iUSD within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iUSD position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iUSD debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iUSD but will exchange Stability Pool iUSD for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iUSD remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iUSD in trading strategies. The Indigo DAO controls the iUSD parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iUSD and all Indigo iAssets.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Indigo Protocol iUSD (IUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 IUSD / VND
₫26.341,315
|1 IUSD / AUD
A$1,53153
|1 IUSD / GBP
￡0,74074
|1 IUSD / EUR
€0,85085
|1 IUSD / USD
$1,001
|1 IUSD / MYR
RM4,23423
|1 IUSD / TRY
₺40,79075
|1 IUSD / JPY
¥147,147
|1 IUSD / ARS
ARS$1.327,57625
|1 IUSD / RUB
₽79,68961
|1 IUSD / INR
₹87,66758
|1 IUSD / IDR
Rp16.145,15903
|1 IUSD / KRW
₩1.390,26888
|1 IUSD / PHP
₱57,057
|1 IUSD / EGP
￡E.48,57853
|1 IUSD / BRL
R$5,43543
|1 IUSD / CAD
C$1,37137
|1 IUSD / BDT
৳121,46134
|1 IUSD / NGN
₦1.532,92139
|1 IUSD / UAH
₴41,36132
|1 IUSD / VES
Bs130,13
|1 IUSD / CLP
$966,966
|1 IUSD / PKR
Rs283,72344
|1 IUSD / KZT
₸540,19966
|1 IUSD / THB
฿32,34231
|1 IUSD / TWD
NT$29,89987
|1 IUSD / AED
د.إ3,67367
|1 IUSD / CHF
Fr0,8008
|1 IUSD / HKD
HK$7,84784
|1 IUSD / MAD
.د.م9,04904
|1 IUSD / MXN
$18,59858
|1 IUSD / PLN
zł3,63363
|1 IUSD / RON
лв4,34434
|1 IUSD / SEK
kr9,55955
|1 IUSD / BGN
лв1,67167
|1 IUSD / HUF
Ft339,08875
|1 IUSD / CZK
Kč20,94092
|1 IUSD / KWD
د.ك0,305305
|1 IUSD / ILS
₪3,42342