Long (LONG) Nedir?

$LONG is the fiery meme token backed by the Certik-KYCed zkSwap Finance team! With an absolutely fair launch, 100% initial liquidity burn, and 0% team allocation, $LONG offers a thrilling adventure where transparency meets reliability. Through its deflationary mechanism, $LONG ensures a constant burn, igniting the flames of prosperity with every trade. Plus, enjoy perks like gas fee payments and high APR farming, making $LONG not just a solid investment, but a gateway to boundless opportunities and fun.

Long (LONG) Kaynağı Resmi Websitesi

Long (LONG) Token Ekonomisi

Long (LONG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LONG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!