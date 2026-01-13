Bugünkü MEMES Fiyatı

Bugünkü MEMES (MEMES) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut MEMES / USD dönüşüm oranı MEMES başına $ 0 şeklindedir.

MEMES, şu anda piyasa değeri açısından $ 113.897 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 30,00B MEMES şeklindedir. Son 24 saat içinde MEMES, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0094522 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEMES, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%279,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MEMES (MEMES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 113,90K$ 113,90K $ 113,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 466,98K$ 466,98K $ 466,98K Dolaşım Arzı 30,00B 30,00B 30,00B Toplam Arz 123.000.000.000,0 123.000.000.000,0 123.000.000.000,0

