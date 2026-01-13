Bugünkü Memes Protocol Fiyatı

Bugünkü Memes Protocol (MEMES) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,39 değişim gösterdi. Mevcut MEMES / USD dönüşüm oranı MEMES başına $ 0 şeklindedir.

Memes Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.546,71 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MEMES şeklindedir. Son 24 saat içinde MEMES, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEMES, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%9,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Memes Protocol (MEMES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,55K$ 6,55K $ 6,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,55K$ 6,55K $ 6,55K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Memes Protocol piyasa değeri $ 6,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEMES arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,55K.