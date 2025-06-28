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Metaplex Fiyatı (MPLX)

Metaplex (MPLX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,121629
$0,121629$0,121629
%0,001D
USD

Bugünkü Metaplex (MPLX) Fiyatı

Metaplex (MPLX), şu anda 0,121668 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 100,66M USD piyasa değerine sahiptir. MPLX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Metaplex Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,43
Metaplex 24 saatlik fiyat değişimi
827,49M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Metaplex (MPLX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Metaplex / USD fiyat değişimi, $ +0,00051621.
Son 30 gün içerisinde, Metaplex / USD fiyat değişimi, $ -0,0316095775.
Son 60 gün içerisinde, Metaplex / USD fiyat değişimi, $ -0,0495276604.
Son 90 gün içerisinde, Metaplex / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00051621+%0,43
30 Gün$ -0,0316095775-%25,98
60 Gün$ -0,0495276604-%40,70
90 Gün$ 0--

Metaplex (MPLX) Fiyat Analizi

En güncel Metaplex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,120132
$ 0,120132$ 0,120132

$ 0,122147
$ 0,122147$ 0,122147

$ 0,896784
$ 0,896784$ 0,896784

+%0,02

+%0,43

+%1,21

Metaplex (MPLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 100,66M
$ 100,66M$ 100,66M

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827,49M
827,49M 827,49M

Metaplex (MPLX) Nedir?

Metaplex is a decentralized protocol for the creation, commerce and use of digital assets on the Solana blockchain. Metaplex provides utility programs like Packs, Fusion, “Entangled” and Encrypted NFTs. Programs like Gumdrop and Hydra facilitate the distribution of tokens. The Metaplex protocol has four components. 1. The Digital Asset Standard defines the metadata structure for non-fungible tokens (NFTs), enabling interoperability across all participants in the Solana NFT ecosystem, including NFT projects, individual NFTs, wallets, marketplace, dApps, and other protocols. 2 The Metaplex Program Library (MPL) includes multiple infrastructural protocols providing on-chain functionality for the creation, sale, purchase or trading of NFTs. 3. Advanced Developer Tools and SDKs streamline working with Metaplex, abstracting away complexity that makes blockchain development inaccessible to many. This is a key reason Metaplex is the preferred starting point for many developers getting started in the Solana ecosystem. 4. MPLX is a utility and governance token for the Metaplex Protocol. Token holders steer the direction and evolution of the protocol through the Metaplex DAO, delivering on the promise of a decentralized and community-owned creator platform.

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Metaplex (MPLX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Metaplex (MPLX) Token Ekonomisi

Metaplex (MPLX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MPLX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MPLX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MPLX / VND
3.201,69342
1 MPLX / AUD
A$0,18615204
1 MPLX / GBP
0,08760096
1 MPLX / EUR
0,1034178
1 MPLX / USD
$0,121668
1 MPLX / MYR
RM0,51343896
1 MPLX / TRY
4,8545532
1 MPLX / JPY
¥17,520192
1 MPLX / RUB
9,54972132
1 MPLX / INR
10,402614
1 MPLX / IDR
Rp1.962,38682204
1 MPLX / KRW
165,985569
1 MPLX / PHP
6,88154208
1 MPLX / EGP
￡E.6,06758316
1 MPLX / BRL
R$0,66674064
1 MPLX / CAD
C$0,16668516
1 MPLX / BDT
14,87269632
1 MPLX / NGN
187,7580576
1 MPLX / UAH
5,06990556
1 MPLX / VES
Bs12,896808
1 MPLX / PKR
Rs34,51477824
1 MPLX / KZT
63,26979336
1 MPLX / THB
฿3,94569324
1 MPLX / TWD
NT$3,5405388
1 MPLX / AED
د.إ0,44652156
1 MPLX / CHF
Fr0,09611772
1 MPLX / HKD
HK$0,95387712
1 MPLX / MAD
.د.م1,09987872
1 MPLX / MXN
$2,28979176
1 MPLX / PLN
0,43922148