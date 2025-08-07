Monky ($MONKY) Nedir?

Monky is a memecoin launched on Base, this cryptocurrency brings to life the character "Monky", a degen monkey Like Pepe, Brett or Ponke, Monky aspires to become one of the most popular memecoin MONKY's design meets the needs of online merchants and meme enthusiasts, aiming to provide a fun and engaging experience Which has forged strategic partnerships with leading companies in the crypto space, which will help ensure the viability and long-term growth of the project

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Monky ($MONKY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Monky ($MONKY) Token Ekonomisi

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