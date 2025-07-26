OnChain Battles Fiyatı (OCB)
OnChain Battles (OCB), şu anda 0,00557669 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 278,83K USD piyasa değerine sahiptir. OCB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, OnChain Battles / USD fiyat değişimi, $ +0,00063232.
Son 30 gün içerisinde, OnChain Battles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OnChain Battles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OnChain Battles / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00063232
|+%12,79
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel OnChain Battles fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,28
+%12,79
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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