Rocky the dog Fiyatı (ROCKY)
Rocky the dog (ROCKY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 109,23K USD piyasa değerine sahiptir. ROCKY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ROCKY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ROCKY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Rocky the dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rocky the dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rocky the dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rocky the dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,16
|30 Gün
|$ 0
|+%23,73
|60 Gün
|$ 0
|+%29,14
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rocky the dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,83
-%0,16
+%21,06
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to 🦴Rocky, a cryptocurrency project named after Solana Co-Founder Raj Gokal's dog, Rocky. Created to respond to the growing demand for dog-themed narratives in the crypto space, Rocky pays homage to Raj and his dog while contributing value to the Solana blockchain ecosystem. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and a transparent tokenomics structure, $ROCKY ensures security and decentralization. The project's commitment to transparency is reinforced by burning the liquidity pool and renouncing the contract. The Solana blockchain provides efficiency and low transaction fees, offering a seamless user experience. $ROCKY has cultivated a vibrant community that engages in discussions, meme contests, and charitable initiatives, allocating a portion of proceeds to support animal shelters and rescue organizations. Beyond its meme aspect, $ROCKY offers utility through NFTs, allowing token holders to access exclusive drops and limited edition merchandise. Future plans include listing on Centralized Exchanges, and details about the whitepaper and roadmap will be announced soon. Join the $ROCKY community on Telegram for more information and updates.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Rocky the dog (ROCKY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROCKY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ROCKY / VND
₫--
|1 ROCKY / AUD
A$--
|1 ROCKY / GBP
￡--
|1 ROCKY / EUR
€--
|1 ROCKY / USD
$--
|1 ROCKY / MYR
RM--
|1 ROCKY / TRY
₺--
|1 ROCKY / JPY
¥--
|1 ROCKY / ARS
ARS$--
|1 ROCKY / RUB
₽--
|1 ROCKY / INR
₹--
|1 ROCKY / IDR
Rp--
|1 ROCKY / KRW
₩--
|1 ROCKY / PHP
₱--
|1 ROCKY / EGP
￡E.--
|1 ROCKY / BRL
R$--
|1 ROCKY / CAD
C$--
|1 ROCKY / BDT
৳--
|1 ROCKY / NGN
₦--
|1 ROCKY / UAH
₴--
|1 ROCKY / VES
Bs--
|1 ROCKY / CLP
$--
|1 ROCKY / PKR
Rs--
|1 ROCKY / KZT
₸--
|1 ROCKY / THB
฿--
|1 ROCKY / TWD
NT$--
|1 ROCKY / AED
د.إ--
|1 ROCKY / CHF
Fr--
|1 ROCKY / HKD
HK$--
|1 ROCKY / AMD
֏--
|1 ROCKY / MAD
.د.م--
|1 ROCKY / MXN
$--
|1 ROCKY / PLN
zł--
|1 ROCKY / RON
лв--
|1 ROCKY / SEK
kr--
|1 ROCKY / BGN
лв--
|1 ROCKY / HUF
Ft--
|1 ROCKY / CZK
Kč--
|1 ROCKY / KWD
د.ك--
|1 ROCKY / ILS
₪--