Bugünkü canlı Staked YUSD fiyatı 1,018 USD. SYUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SYUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SYUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

SYUSD Fiyat Bilgileri

SYUSD Nedir

SYUSD Resmi Websitesi

SYUSD Token Ekonomisi

SYUSD Fiyat Tahmini

Staked YUSD Fiyatı (SYUSD)

1 SYUSD / USD Canlı Fiyatı:

$1,018
$1,018$1,018
+%0,601D
USD
Staked YUSD (SYUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Staked YUSD (SYUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,012
$ 1,012$ 1,012
24 sa Düşük
$ 1,018
$ 1,018$ 1,018
24 sa Yüksek

$ 1,012
$ 1,012$ 1,012

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

$ 0,994824
$ 0,994824$ 0,994824

--

+%0,64

+%0,62

+%0,62

Staked YUSD (SYUSD) canlı fiyatı $1,018. SYUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,012 ve en yüksek $ 1,018 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SYUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,018, en düşük fiyatı ise $ 0,994824 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SYUSD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,64 ve son 7 günde +%0,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked YUSD (SYUSD) Piyasa Bilgileri

$ 20,92M
$ 20,92M$ 20,92M

--
----

$ 20,92M
$ 20,92M$ 20,92M

20,55M
20,55M 20,55M

20.546.657,67989589
20.546.657,67989589 20.546.657,67989589

Şu anki Staked YUSD piyasa değeri $ 20,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYUSD arzı 20,55M olup, toplam arzı 20546657.67989589. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,92M.

Staked YUSD (SYUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Staked YUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,00648274.
Son 30 gün içerisinde, Staked YUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Staked YUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Staked YUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00648274+%0,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Staked YUSD (SYUSD) Nedir?

Overview sYUSD is the yield-bearing, staked version of YUSD. When you deposit YUSD into the staking contract you receive sYUSD, which:

Represents your proportional share of the staking pool.

Automatically accrues BTC funding-rate yield.

Appreciates in value relative to YUSD over time.

Launch exchange rate: 1 sYUSD = 1 YUSD

Afterwards: 1 sYUSD > 1 YUSD as rewards accumulate.

The StakedYUSD smart contract implements the ERC4626 Token Vault standard for composability.

This popular standard is widely used for onchain reward-accruing; thus, it is expected that other user interfaces beyond the Aegis.im dAPP may likely support YUSD staking in the future. Various deposit and redeem functions are exposed, enabling staking with or without a slippage threshold, and with or without an ERC2612 Permit signature authorizing the transfer of YUSD.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Staked YUSD (SYUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked YUSD Fiyat Tahmini (USD)

Staked YUSD (SYUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Staked YUSD (SYUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Staked YUSD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Staked YUSD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SYUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Staked YUSD (SYUSD) Token Ekonomisi

Staked YUSD (SYUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SYUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Staked YUSD (SYUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Staked YUSD (SYUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SYUSD fiyatı, 1,018 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SYUSD / USD güncel fiyatı nedir?
SYUSD / USD güncel fiyatı $ 1,018. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Staked YUSD varlığının piyasa değeri nedir?
SYUSD piyasa değeri $ 20,92M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SYUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki SYUSD arzı, 20,55M USD.
SYUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SYUSD, ATH fiyatı olan 1,018 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SYUSD fiyatı (ATL) nedir?
SYUSD, ATL fiyatı olan 0,994824 USD değerine düştü.
SYUSD işlem hacmi nedir?
SYUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SYUSD bu yıl daha da yükselir mi?
SYUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SYUSD fiyat tahminine göz atın.
Staked YUSD (SYUSD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

