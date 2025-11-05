Staked YUSD (SYUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,012 $ 1,012 $ 1,012 24 sa Düşük $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,012$ 1,012 $ 1,012 24 sa Yüksek $ 1,018$ 1,018 $ 1,018 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,018$ 1,018 $ 1,018 En Düşük Fiyat $ 0,994824$ 0,994824 $ 0,994824 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,64 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,62 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,62

Staked YUSD (SYUSD) canlı fiyatı $1,018. SYUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,012 ve en yüksek $ 1,018 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SYUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,018, en düşük fiyatı ise $ 0,994824 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SYUSD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,64 ve son 7 günde +%0,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked YUSD (SYUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,92M$ 20,92M $ 20,92M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,92M$ 20,92M $ 20,92M Dolaşım Arzı 20,55M 20,55M 20,55M Toplam Arz 20.546.657,67989589 20.546.657,67989589 20.546.657,67989589

Şu anki Staked YUSD piyasa değeri $ 20,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYUSD arzı 20,55M olup, toplam arzı 20546657.67989589. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,92M.