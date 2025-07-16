Websync (WEBS) Nedir?

WebSync empowers users to create and launch Web3 websites without coding, middlemen, or subscriptions—putting full ownership in your hands. With wallet-based tools like drag-and-drop builders, ENS emails, and decentralized messaging, it redefines digital presence. Key innovations include VaultChat, a Web Builder app, ENS Inbox with AI sorting, a Telegram deployment bot, ENSMail, and an Affiliate Program.

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Websync (WEBS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Websync (WEBS) Token Ekonomisi

Websync (WEBS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WEBS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!