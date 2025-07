WeWay (WWY) Nedir?

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem aimed at driving mainstream adoption of blockchain and cryptocurrency by leveraging the influence of global celebrities, KOLs, and content creators. Our flagship product, WePad, is a transparent and community-first IDO launchpad that enables users to earn by participating in vetted early-stage crypto projects. Focused on fairness, accessibility, and high growth potential, WePad gives our token holders priority access to promising Web3 ventures. The entire ecosystem is fueled by $WWY, our utility token, which boasts strong liquidity, is listed on 14 exchanges, and achieved 1400% growth — ranking among the Top 15 tokens by ROI in 2022. Supported by a network of over 500 influencers and celebrities with a combined reach exceeding 200 million followers, WeWay is building a powerful, engaged crypto community and bridging the gap between Web3 and the mainstream.

