Wrapped Glue (WGLUE) Nedir?

Glue is a consumer-focused blockchain, built with ease of use, flexibility, and security in mind. The Glue ecosystem comprises the Glue blockchain, three Layer 2 solutions, and the “Glue Hub”, a decentralized app-store. The Glue ecosystem is underpinned by the unified $GLUE token, which enables gas payments across the network, with further utility expansions planned. Glue was founded by cybersecurity expert Ogle, known for recovering over $450 million in stolen crypto assets and recognised as Coindesk’s Top 100 Most Influential People in 2023, and Snapshot, a Forbes 30 under 30 honoree with extensive experience in large-scale user acquisition.

Wrapped Glue (WGLUE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Wrapped Glue (WGLUE) Token Ekonomisi

Wrapped Glue (WGLUE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WGLUE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!