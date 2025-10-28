Berita Eksklusif XRP: Bill Morgan Menghubungkan Penundaan ETF XRP dengan Sejarah Ripple dengan SEC

Postingan Berita XRP Eksklusif: Bill Morgan Menghubungkan Penundaan ETF XRP dengan Sejarah Ripple dengan SEC pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto sudah siap untuk kedatangan peluncuran ETF baru, tetapi satu aset masih menunggu. Menurut laporan baru, ETF spot HBAR dan Litecoin dari Canary Funds kini telah efektif dan akan mulai diperdagangkan di NASDAQ besok. Sementara itu, NYSE telah menyertifikasi pengajuan 8-A untuk ETF Solana Bitwise, yang akan diluncurkan pada hari Selasa, dan Solana Trust (GSOL) Grayscale, yang akan dikonversi menjadi ETF pada hari berikutnya.

Ini menandai ekspansi produk terkait kripto di pasar AS. Namun meskipun ada hampir 20 pengajuan yang tertunda, masih belum ada persetujuan untuk ETF spot XRP, membuat investor bertanya-tanya mengapa aset tersebut terus menghadapi penundaan sementara yang lain bergerak maju.

Panduan SEC Mungkin Telah Membuka Jalan

Analis ETF Bloomberg James Seyffart menjelaskan bahwa kemajuan ETF minggu ini kemungkinan berasal dari bahasa baru dalam surat panduan dari Divisi Keuangan Perusahaan SEC. Surat tersebut, yang diformat sebagai Q&A, tampaknya menguraikan kondisi untuk penawaran sekuritas tertentu, dan pertanyaan nomor 11 dari 22 mungkin telah memberikan pembukaan kunci.

Seyffart mengatakan bahwa meskipun secara teknis bagian tersebut mengacu pada IPO, ETF juga diklasifikasikan sebagai sekuritas. Ini mungkin sudah cukup untuk memberikan kepercayaan kepada tim hukum di Canary Funds, Bitwise, Grayscale, NASDAQ, dan NYSE untuk melanjutkan pengajuan.

Namun, kurangnya kejelasan membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa pengajuan XRP belum menerima persetujuan yang sama.

Bill Morgan: "Bukan Karena Shutdown"

Pengacara Bill Morgan, yang telah mengikuti perkembangan hukum Ripple dengan cermat, membahas penundaan ETF XRP dalam obrolan dengan Coinpedia. Ketika ditanya tentang masalah tersebut, dia menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak ada hubungannya dengan shutdown pemerintah yang sedang berlangsung.

Morgan mengatakan, "Setidaknya kita sekarang tahu bahwa ini bukan karena lockdown mengingat persetujuan lain hari ini. Alasannya belum dipublikasikan tetapi sepertinya selalu ada penundaan tak terduga dengan XRP."

Dia mengungkapkan bagaimana pola ini tidak baru bagi Ripple atau XRP. "Ingat gugatan SEC. Yang melawan Ripple adalah yang terakhir diselesaikan. Litigasi itu sendiri berlangsung empat setengah tahun," tambahnya.

Bab Hukum Ripple Akhirnya Ditutup

Sebagai konteks, pertempuran hukum Ripple yang berkepanjangan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS secara resmi berakhir pada Agustus 2025. Kedua pihak bersama-sama mengajukan untuk menutup kasus tersebut, menandai berakhirnya perselisihan lima tahun yang telah membebani pertumbuhan pasar XRP.

Setelah pengumuman tersebut, harga XRP melonjak lebih dari 9 persen dalam satu hari, karena investor menyambut kejelasan tersebut. Eksekutif Ripple menggambarkan penyelesaian tersebut sebagai titik balik yang memungkinkan perusahaan untuk sepenuhnya fokus pada bisnis pembayaran dan kemitraannya.

Dengan gugatan yang diselesaikan dan ETF kripto lainnya bergerak maju, banyak di komunitas yang mengharapkan ETF spot XRP untuk segera menyusul. Hal itu belum terjadi, dan SEC belum memberikan jadwal atau penjelasan.