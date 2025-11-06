Tether Menandatangani MoU dengan Da Nang untuk Mengembangkan Tata Kelola Blockchain di Vietnam

Kota Da Nang di Vietnam akan menjadi platform untuk inovasi digital dengan Tether.

Perusahaan ini akan membantu kota tersebut membuat kebijakan untuk blockchain dan RWA.

Ardoino menyebut Da Nang sebagai "masa depan tata kelola digital di Asia Tenggara."

Tether, penerbit stablecoin USDT, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komite Rakyat Kota Da Nang di Vietnam. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan infrastruktur digital, model manajemen inovatif, dan memperkenalkan teknologi blockchain ke sektor publik di salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di negara tersebut.

Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak akan bersama-sama meneliti dan mengembangkan mekanisme untuk implementasi blockchain, aset digital, dan teknologi P2P yang bertanggung jawab. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem tata kelola digital yang transparan, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan standar internasional.

Sebagai bagian dari kemitraan ini, Tether akan membantu kota tersebut mengembangkan kebijakan tentang teknologi blockchain, aset digital, sandbox untuk eksperimen, dan tokenisasi aset dunia nyata (RWAs).

Perusahaan juga akan berbagi pengalaman yang diperoleh selama implementasi inisiatif Plan ₿ internasional untuk menciptakan kerangka regulasi di Da Nang yang memenuhi standar global transparansi dan keamanan.

Selain itu, Tether dan Da Nang akan bekerja sama dalam program pendidikan kecerdasan buatan (AI) bersama dengan universitas dan pusat penelitian di Vietnam. Kursus khusus ini akan meningkatkan keahlian lokal dalam menciptakan solusi blockchain untuk sektor publik dan swasta serta mempromosikan inklusi keuangan.

Vietnam, yang baru-baru ini melegalkan aset digital (undang-undang akan berlaku pada tahun 2026) dan meluncurkan program percontohan lima tahun untuk perdagangan kripto, secara bertahap membangun ekosistem Web3 sendiri.

CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan:

Sementara itu, Ho Ky Min, Wakil Ketua Komite Rakyat Da Nang, mengatakan:

Kerja sama dengan Da Nang melanjutkan ekspansi internasional Tether, setelah sebelumnya berinvestasi di startup fintech Afrika Kotani Pay untuk mengembangkan infrastruktur digital di benua tersebut, dan menerima persetujuan regulasi untuk USDT di Thailand.

Pada saat yang sama, Vietnam, yang menempati peringkat keempat di dunia dalam hal adopsi cryptocurrency, melihat perjanjian baru dengan Tether sebagai langkah kunci untuk memperkuat statusnya sebagai pusat teknologi Asia Tenggara.